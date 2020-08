540.000 Bierger a Biergerinnen sinn opgeruff, hir Stëmm ofzeginn.

Zanter 30 Joer dominéiert de Milo Djukanovic a seng sozialistesch Partei d'Politik am Montenegro. An den Ëmfroen louch de President mat 35 Prozent a Féierung.

Montenegro ass ee vun de villverspriechenden EU-Bäitrëttskandidaten am Balkan. Zu Bréissel ginn et allerdéngs nach Zweiwel, wéinst ageschränkter Pressefräiheet an der staark organiséierter Kriminalitéit am Land.