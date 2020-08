D'Zuel vun den deeglech registréierten Nei-Infektiounen an Israel ass kierzlech nees geklommen.

Ronn 2.000 Employéeë vun ëffentleche Laboe streiken an Israel, well se sech duerch déi héich Unzuel u Corona-Tester iwwerfuerdert fillen.

Am Kader vum Streik gi bis op weideres nëmmen nach liewenswichteg Tester ausgewäert an nëmmen Corona-Infizéierter informéiert. Net also déi deenen hiren Test negativ ausgefall ass. Dat kéint virun allem fir déi Leit e Problem ginn, déi fir en Fluch an d'Ausland en negativen Test virleeë mussen.

D'Zuel vun den deeglech registréierten Nei-Infektiounen an Israel war e Freideg déi éischte Kéier zanter engem Mount erëm iwwer 2.000 geklommen.