Den Accord gouf méiglech, nodeems zejoert den autokratesche President Omar Al-Baschir no Masseprotester vum Militär ofgesat gouf.

Um Sonndeg hunn d'Negociateuren den Accord tëschent der Regierung an der Revolutionärer Sudanesescher Front (SRF) paraféiert. Bei der offiziell Zeremonie zu Juba, der Haaptstad vum Nopeschland Südsudan, um Méindeg, wëllen de Chef vun der Iwwergangsregierung vum Sudan Abdallah Hamdok an de Staatschef vum Südsudan Salva Kiir dobäi sinn. De Südsudan huet als Mediateur an de Friddensgespréicher intervenéiert.

De Vertrag soll notamment fir Fridden an der Regioun Darfur suergen, an där der UNO no zanter 2003 300.000 Mënschen ëmbruecht goufen an 2,5 Millioune Mënschen hu misse flüchten.

D'Rebellen hate sech géint d'Benodeelegung vun net-arabesche Minoritéiten am Sudan agesat. Nodeems den autokratesche sudanesesche President Omar al-Baschir no Masseprotester vum Militär gestierzt gouf, war de Wee fir Friddensgespréicher fräiginn.

Am Friddensaccord si Froen zur Opdeelung vun der Muecht, der Sécherheet, dem Besetz vu Land, dem juristeschen Ëmgang mat Strofdote wärend dem Biergerkrich an dem Retour vu Flüchtlinge gekläert. Dora gëtt och festgehalen, datt d'Rebellegruppen opgeléist an hir Kämpfer an déi sudanesesch Arméi integréiert ginn.

Déi 4 Rebellegruppe vun der SRF sinn averstane mam Accord, 2 aner Rebellegruppe wollten allerdéngs net um Friddensprozess Deel huelen. 2006 an 2010 koum et schonn zu Ofkomme mat de Rebellegruppen, an deenen en Enn vun de Konflikter festgehale goufen, doru gouf sech awer no enger Zäit net méi gehalen.