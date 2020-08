De libaneseschen Ambassadeur an Däitschland Moustapha Adib krut déi meeschte Stëmme beim Vott, wien neie Premier soll ginn.

Seng Nominéierung koum nëmmen e puer Stonnen, éier de franséische Premier Macron zu Beirut ukënnt, fir sech e Bild vun der Situatioun an der libanesescher Haaptstad ze maachen.

De franséische President fuerdert jo e politesche Wiessel a Reformen am Land. Viru knapp 4 Woche koum et jo zu enger Explosioun an der Haaptstad Beirut.

180 Mënschen koumen ëm d'Liewen. Dausende goufe blesséiert. Ouni Hëllef aus dem Ausland, géif de Libanon e Biergerkrich riskéieren, esou de franséische President.