De Gouverneur vum Wisconsin, den Tony Evers, freet den US-President an engem Bréif um Samschdeg, seng Visitt ze iwwerdenken.

D'Wäisst Haus hat um Samschdeg annoncéiert, datt den Donald Trump um Dënschdeg op Kenosha wäert reesen, fir sech mat de lokalen Autoritéiten de Schued unzekucken, dee wärend den Onrouen nom brutale Policeasaz entstane wier.

Ob hie sech och wéilt mat der Famill vum Jacob Blake treffen, gouf net gesot, en Affekot vun der Famill sot awer dem Noriichtesender CBS géigeniwwer, datt si nach keng Invitatioun kruten.

Den 23. August ass den Jacob Blake schwéier blesséiert ginn, wéi 2 Poliziste versicht hunn hien z'interpelléieren. Den 29 Joer ale Mann hat probéiert, a säin Auto ze klammen, an deem seng 3 Kanner souzen, wéi hien, engem Video vun der Situatioun no, 7 Mol vun engem vun de Polizisten an de Réck geschoss gouf. Den Jacob Blake ass bei Milwaukee am Spidol, seng Been wäerte geläämt bleiwen.

Zu Kenosha sinn no der Brutalitéit Protester ausgebrach, bei deenen och zum Deel Autoen a Gebaier a Brand gestach goufen. An der 3. Nuecht vun de Protester huet e Jong vu 17 Joer 2 vun den Demonstranten erschoss an en 3. blesséiert.

Elo wëll de President sech e Bild op der Plaz maachen. Ma den demokratesche Gouverneur vum Wisconsin Tony Evers ass besuergt iwwert d'Visitt. An engem Bréif um Sonndeg freet den Evers den Trump, sech et nach ee mol z'iwwerleeën. "Ech maache mer Suergen, datt Är Presenz eisen Heelungsprozess nëmme verhënnere wäert", esou den Evers.

Hie géif sech iwwerdeems Suerge maachen, datt wéinst der Presenz vum President d'Ressourcë massiv missten ëmdisponéiert ginn, dat wärend enger Zäit, an där et wichteg wier, sech drop ze konzentréieren, datt d'Leit sécher sinn.