Do wäerten d'Polizisten net schlecht gestaunt hunn.

Zu Neustadt an der Weinstraße, eng Stad a Rheinland-Pfalz tëschent Kaiserslautern a Mannheim, krut d'Police e Freideg den Owend e Mann an der Géigend vun der Gare gemellt, dee Spidolskleeder unhat.

No Récksprooch mam Spidol huet sech erausgestallt, datt de Mann sech am Laf vum Dag selwer entlooss hat an e keng weider medezinesch Betreiung gebraucht huet. D'Police huet awer gemierkt, datt dem Mann säin Otem staark no Alkohol geroch huet an en Test gemaach. Dobäi koum den aussergewéinleche Wäert vu 5,6 Promill eraus - woubäi de 50 Joer ale Mann awer lucide an uspriechbar war.