Dës wier mat der Hëllef vun Negociateuren aus dem Katar an Ägypten zustane komm. Israel huet an deem Kontext e Grenzposten nees opgemaach.

Et däerf dann elo nees Bensin an d'Gazasträif geliwwert ginn.



D'Hamas ass jo an der Gazasträif um Pouvoir. An de leschte Wochen koum et ëmmer nees zu géigesäitegen Attacken tëscht der Hamas an dem israelesche Militär.