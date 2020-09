Fëscher wëllen am spéiden Donneschdegowend e Krokodil an der Géigend vun der Uertschaft Laucha an der Unstrut schwamme gesinn hunn.

Bis ewell bleift d'Sich awer ouni Spuer. Vun e Freideg bis e Sonndeg gouf mat Booter an aus der Loft nom Krokodil gesicht - ouni Erfolleg. Bis de 6. September dierf ee mol a Sachsen-Anhalt net méi an de Floss schwamme goen.

An de leschten Deeg goufen et awer vill Rumeuren. Ënnert anerem hu Leit gemengt, d'Déier hätt kéinten aus engem Erliefnespark an der Géigend fortgelaf sinn. Et huet sech awer erausgestallt, datt et am Déierepark do guer keng Krokodille ginn, wéi de Landrat Götz Ulrich. Eng aner Geschicht, datt et dat selwecht Krokodil wier, dat viru Joerzéngten op Karsdorf koum, eng Gemeng, déi e puer Kilometer weider un der Unstrut läit, hätt och net kéinte confirméiert ginn.

Engem Expert no hätt d'Déier, wann et et da wierklech gëtt, zimmlech gutt Chancen z'iwwerliewen a kéint souguer bis op Hamburg schwammen. Dat sot de Fuerscher Oliver Wings vun der Martin-Luther-Universitéit zu Halle-Wittenberg der däitscher Presseagence um Méindeg. Krokodille wiere wiesselwaarm Déieren, si géinge sech souwuel bei Temperaturen iwwer 20 Grad, wéi och am eestellege Beräich wuel fillen. Mat Fësch an Inte géif et och genuch z'iesse fannen.

De Wëssenschaftler warnt, gutt opzepassen - Krokodiller wieren zwar am Fong dem Mënsch géigeniwwer schei, ma se wiere geféierlech a kéinte ganz séier e puer Meter aus dem Waasser eraussprangen. Et wier deemno wichteg, sech un d'Sécherheetsmesuren ze halen an och net seng Hënn an d'Waasser ze loossen.

Och an Hessen gëtt no engem Krokodil gesicht

Méi genee zu Ortenberg - hei huet e Bierger d'Déier geknipst an en zoologesche Beroder huet confirméiert, datt et wierklech e Krokodil ass. Et handelt sech ëm e jonkt Déier dat ongeféier e Meter laang ass.

D'Police sot um Dënschdeg, et géing keng Gefor fir de Mënsch bestoen, ma et sollt een d'Hënn un der Lénkt halen an d'Aen ophalen. Wou d'Déier hierkënnt ass nach onkloer.