Zu Los Angeles koum et op en Neits zu Protester, nodeems en Afroamerikaner vun der Police wéinst engem presuméierte Verkéiersdelikt erschoss gouf.

Zwee Beamte wollten de Mann, deen um Vëlo ënnerwee war, stoppen, deen awer f flüchte wollt. Bei der Poursuite soll hien dunn ee vun de Polizisten an d'Gesiicht geschloen hunn an ee Koup Gezei fale gelooss hunn. De Poliziste wier dunn opgefall, dass am Gezei eng Waff war an si hätten doropshin op den 29 Joer ale Mann geschoss. Hie war nach op der Plaz dout.

Nach ass onkloer, ob de Mann no senger Waff wollt gräifen oder net.

Nom Virfall hu sech méi wéi 100 Demonstranten op der Plaz regroupéiert, fir géint Policegewalt ze demonstréieren. Nom Doud vum George Floyd Enn Mee, sinn iwwerall an Amerika honnerte vu Protester géint sozial Ongerechtegkeeten a Policegewalt organiséiert ginn.

Virun 2 Woche gouf den Afroamerikaner Jacob Blake 7 Mol ugeschoss an ass zanter hir paralyséiert. Och dëse Virfall huet fir vill Onrou an der Stad Kenosha gesuergt.