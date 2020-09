Den Numm vun enger Satirezeitung steet no 2015 fir eent vun de schlëmmsten islamistesch-motivéierten Attentater, dat Frankräich huet missten erliewen.

5 Joer no de Faiten fänkt um 2. September 2020 de Prozess géint 14 ugeklot Männer un, déi an d'Attentater op d'Redaktioun vu Charlie Hebdo verwéckelt waren. 17 Leit sollten am Januar 2015 stierwen. Et war dëst eng Serie vun Attentater, déi op franséischem Buedem sollt 258 Affer fuerderen.

De Prozess, deen e Mëttwoch de Moien zu Paräis ufänkt, dauert bis den 10. November a gëtt wéinst der historescher Bedeitung integral gefilmt.

02/09/2020 Debut Proces Charlie GROTZ -07h30-

Et war déi éischt Redaktiouns-Konferenz vun der Equipe vu Charlie Hebdo no der Wanterpaus, de 7. Januar, wéi bannent Minutten 12 Mënscheliewen ausgeläscht goufen. Dat vun de radikaliséierte Kouachi-Bridder, déi mat Kalaschnikowwen arméiert d'Büroe vun der Redaktioun gestiermt haten. Ënnert den Affer, d'renomméiert Karikaturisten Cabu, Charb, Honoré, Tignous a Wolonski.

Zwee Deeg sollt d'Chasse à l'homme daueren, bis datt Elite-Unitéite vun der Police de Kouachi-Duo bei enger Dréckerei, wou si sech nërdlech vu Paräis verstoppt haten, konnten erschéissen. Virdrun nach hat sech den Chérif Kouachi bei BFM-TV gemellt, wou hien uginn hat, am Numm vun Al Kaida ze handelen.

Nodeem d'Bridder Kouachi d'Dréckerei verlooss haten, goufe si vu Beamte vum GIGN erschoss.

An Tëschenzäit hate 5 aner onschëlleg Leit hiert Liewen gelooss. Dat, duerch Schëss aus de Waffen vum Amédy Coulibaly, deen eng Polizistin zu Montrouge erschoss hat an duerno 4 Leit am Supermarché Hyper Cacher bei der Porte de Vincennes.

D'Consternatioun an d'Trauer waren am Januar 2015 enorm an d'Leit sinn aus Solidaritéit fir d'Affer op d'Stroosse gaangen, sou och zu Lëtzebuerg, ënnert hinnen de Staatsminister Bettel.

3 vun den 14 Accuséierte kënnen net zu Paräis jugéiert ginn, well si a Syrien oder am Irak ënnergetaucht sinn, respektiv do ëm d'Liewe koumen.

Hannert den Attentater stécht den Extremisten-Reseau vun Al Kaida am Jemen an den IS. Duerch de Prozess erwaarde sech d'Familljen vun den Affer, datt hinne Gerechtegkeet widderfiert an datt d'Hannergrënn opgekläert ginn.

Haaptugekloten ass den 35 Joer alen Ali Rizat Polat, deen d'Waffen dierft beschaaft hunn an e puer Kéieren wollt an Syrien flüchten. En anert Urteel, vu symboleschem Charakter, gëtt sech géint de Mohamed Belhoucine erwaart, deen dierft dout sinn, mee deen den Coulibaly dierft radikaliséiert hunn.

17 Affer kënnen net de Courage vu Leit oder d'Pressefräiheet briechen oder ënnerdrécken an duerfir publizéiert och Charlie Hebdo an der Editioun vun dëser Woch nach emol d'kontestéiert Mohammed-Karrikaturen, dat ënnert dem Motto "nous ne renoncerons jamais", sou den Direkter vu Charlie, de Riss. Titel op der Une: Tout ça pour ça.