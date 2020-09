Déi 500 räichste Mënsche vun der Welt konnten hiert Verméigen am Laf vun dësem Joer zesummen ëm 871 Milliarden Dollar multiplizéieren.

Eleng d'läscht Woch sinn déi 500 Persoune mam héchste Verméigen nach emol ëm 209 Milliarden Dollar méi räich ginn. Am Schnëtt ass hiert Verméigen also bannent 7 Deeg ëm ronn 420.000 Millioune geklommen, wat 60 Millioune pro Dag entsprécht.

Hannergrond ass dem Finanzdéngschtleeschter Bloomberg no d'sougenannte "Börsenrallye" vu leschter Woch. Dat ass en Zäitraum op der Bourse, an deem d'Aktiecoursen iwwer länger Zäit séier a staark klammen. Duerch déi jéngst Zënsen-Decisioune vun der US-Noutebank ass virun allem de Wäert vun Technologie-Aktien immens an d'Luucht gedriwwe ginn.

An dat mécht sech virum allem bezuelt fir déi Männer, déi souwisou schonn zu deene Leit gehéieren, déi op der Welt am meeschte verdéngen. De Grënner vun Amazon, Jeff Bezos, huet zum Beispill elo een Nettoverméige vun iwwer 200 Milliarden Dollar. Zanter dem 1. Januar huet hie 85 Milliarden Dollar akasséiert an ass wuel de gréisste Gewënner vun der aktueller Kris, vue datt d'Nofro vu Liwwerunge beim Online-Shop enorm geklommen ass.

Op der zweeter Plaz vun de weltwäit räichste Mënsche weltwäit steet nach ëmmer de Grënner vu Microsoft Bill Gates. Hien huet e Verméige vun 125 Milliarden Dollar. 111 Milliarden Dollar stinn um Kont vum drëtträichste Mann op der Welt, dem Facebook-Grënner Mark Zuckerberg. An och de Chef vun Tesla, den Elon Musk, gehéiert mat 100 Milliarden Dollar zu den Top-Verdénger weltwäit.

Eng Hausse vu Verméigen, déi natierlech am krasse Kontrast zum Zoustand vun der Weltwirtschaft steet. De weltwäite Wuesstem ass zanter dem Ufank vun der Corona-Pandemie jo immens agebrach. Entreprisen hu Milliounen Employéeë missen entloossen, virun allem jonk a schlecht bezuelte Leit kruten d'Konsequenze vun der sanitärer Kris ze spieren.