Russland versicht wéi et schéngt, och déi nächst US-Presidentschaftswalen ze beaflossen.

Souwuel Facebook wéi och Twitter mellen, datt si géint eng Desinformatiouns-Campagne vun der russescher "Internet Research Agency" virgaange sinn. Eng Grupp, déi vum Kreml ënnerstëtz gëtt a scho viru 4 Joer versicht hat, déi lescht Walen an den USA ze beaflossen.

D'brittesch Zeitung "Guardian" an d'"New York Times" schreiwen, datt déi russesch Grupp falsch Facebook- an Twitter-Accounte benotzt huet, fir Falschinformatiounen a Verschwierungstheorien ze verbreeden. Eng Campagne, déi dem FBI no allerdéngs no e manner groussen Impakt gehat hätt wéi viru 4 Joer. Déi 13 falsch Accounten hätten alles an allem ronn 14.000 Follower gehat.

Den 3. November 2020 sinn an den USA d'Presidentschaftswalen. Dann decidéiert sech op den aktuelle President Donald Trump nach emol fir 4 Joer zréckgewielt gëtt, oder ob säi Konkurrent, den Demokrat Joe Bidden, neie President vun den USA gëtt.