De russeschen Oppositiounspolitiker Nawalny gouf mat engem chemeschen Nervegëft vum Genre Nowitschok vergëft.

Dat huet d'Bundesregierung an Däitschland e Mëttwoch confirméiert. Den Alexej Nawalny läit jo an der Berliner Charité. Déi däitsch Autoritéite fuerderen elo Erklärunge vu Russland.

Nowitschok war och beim Gëft-Attentat op de fréiere russeschen Duebelagent Skripal a seng Duechter benotzt ginn. Et handelt sech do ëm een extreem staarkt Nervegëft vun deem et honnerte cheemesch Variante gëtt. Zwee Gramm ginn duer, fir bis zu 500 Mënschen ëmzebréngen.

Dat Gëft gëtt et a Form vu Flëssegkeet, Gas oder als rengt Polver. D'Gëft ass am kale Krich vu sowjetesche Fuerscher produzéiert ginn a gräift den Nervesystem un.