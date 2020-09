Trotz Protester huet den Donald Trump wéi geplangt u senger Walkampf-Visitt zu Kenosha an der Nuecht op e Mëttwoch eiser Zäit festgehalen.

Kenosha ass d’Stad wou rietsextremistesch Trump-Sympathisanten op Mënscherechtler treffen. Et ass wéi eng Visitt um Koup Schierbelen, déi seng eege Presidentschaft bis elo hannerlooss huet. Kenosha ass den idealen Terrain fir den Trump, fir nach Ueleg op d’Feier ze schëdden. Eppes wat him konsequent besser geléngt, wéi staatsmännesch opzetrieden an ze versichen, ze berouegen an déi Geschiedegt zu Gerechtegkeet ze féieren.

Den Donald Trump: "Fir déi politesch Gewalt ze stoppen, musse mer déi radikal Ideologie hannendru stoppen. Récksiichtslos lénksextrem Politiker verbreeden en destruktive Message a soen ons Poliziste wiere rassistesch."

Den Trump ass net op Kenosha gereest, fir mat der Famill vum Jacob Blake ze schwätzen, deen e Sonndeg virun enger Woch vun der Police mat 7 Schëss an de Réck getraff gouf. Et gouf och kee Wuert zu den zwee Manifestanten, déi vun engem wäisse Jugendlechen erschoss goufen, dee gemengt hat, hie wier Deel vun enger arméierter Miliz, déi d’Police misst ënnerstëtzen. Am Géigendeel. Fir den Trump hat déi Visitt vun 3 Stonnen zu Kenosha de Sënn an Zweck seng "Law and Order"-Politik als Haaptwalthema duerchzedrécken, well se oflenkt vum Versoen an der Pandemie.

US-Korrespondenz vum Philip Crowther vu Kenosha