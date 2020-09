An Holland, Dänemark an Norwegen geet et de Kanner am beschten, ma och an de räichste Länner vun der Welt leide vill Kanner.

Lëtzebuerg kënnt an engem Unicef-Rapport iwwert d'Wuelbefanne vun de Kanner, deen um Donneschdeg publizéiert gouf, op déi 13. Plaz vun 41. D'Länner vun der OECD a vun der EU goufen hei op Basis vun 3 Facteure matenee verglach: mentaalt Wuelbefannen, kierperlech Gesondheet a Kompetenzen.

Bei der kierperlecher Gesondheet schneit Lëtzebuerg besonnesch gutt of - nëmmen a Japan sinn d'Kanner méi gesond. An der Etüd ginn hei 2 Facteure consideréiert: Kannerstierflechkeet an Iwwergewiicht. Zu Lëtzebuerg ass d'Kannerstierflechkeet am niddregsten, bei 0,36 pro 1.000 Kanner tëschent 5 a 14 Joer. A Mexiko ass se am héchsten, mat 2,47 pro 1.000. Wéi d'Unicef an hirem Rapport schreift, ass d'Kannerstierflechkeet deen Indicateur, deen am stäerkste mam nationalen Akommes a mat Inegalitéiten zesummenhänkt. Dobäi maachen d'USA eng Ausnam, hei stierwe méi Kanner, wéi an aneren, änlech räiche Länner.

Deen 2. Indicateur fir déi kierperlech Gesondheet vun de Kanner ass d'Gewiicht. D'Zuel vun iwwergewiichtegen an obeese Kanner ass an de leschte Joren an d'Luucht gaangen an et gëtt domat gerechent, datt se weider klëmmt, mat Konsequenze fir déi kierperlech a mental Gesondheet. 26% vun de Jonken zu Lëtzebuerg tëschent 5 a 19 Joer waren 2016 iwwergewiichteg. A Japan ass deen Taux mat 14% am niddregsten an den USA mat 42% am héchsten.

Onzefriddenheet mam eegene Kierper

45% vun de Kanner vun 11, 13 a 15 Joer weltwäit sinn net zefridde mat hirem eegene Kierper. Dovunner sinn der méi, déi sech ze déck fillen, wéi déi sech ze dënn fillen. Opfälleg ass dass, obwuel méi 15-Joer-al Jongen iwwergewiichteg sinn, 27% par Rapport zu 23% bei de Meedercher, fille sech 34% vun de Meedercher an deem Alter ze déck, awer nëmme 24% vun de Jongen. Vill Kanner, virun allem Meedercher, géifen also mengen, si wieren ze déck, souguer nach iert se jugendlech sinn, obwuel et net sou wier, sou d'Unicef.

© Unicef

Am Allgemengen huet d'Bild vum eegene Kierper e méi staarken Impakt op d'Zefriddenheet am Liewe bei Meedercher wéi bei Jongen. Hei schéngt Lëtzebuerg awer d'Ausnam ze sinn, hei gi Meedercher a Jongen en änlechen Taux a Prozenter un, ongeféier 4%, wéi een Impakt d'Kierperbild op d'Wuelbefannen huet.

Bal ee Véierel vun de Kanner zu Lëtzebuerg net ganz zefridden

Beim mentale Wuelbefanne vun de Kanner rutscht de Grand-Duché an den 2. Drëttel am internationale Ranking. An deene meeschte Länner, déi fir de Rapport ënnersicht goufen, hu manner wéi 80 Prozent vun de 15-Joer-ale Kanner uginn, zefridde mat hirem Liewen ze sinn. 76% vun de 15 Joer alen zu Lëtzebuerg soen, si wiere ganz zefridden, dat heescht fir bal e Véierel vun de Kanner ass dat net de Fall. Holland schneit hei am beschten of mat 90%, woubäi an der Tierkei nëmmen 53% vun de Kanner ganz zefridde sinn.

Nieft der Zefriddenheet kuckt d'Unicef och den Taux vu Suiciden als Indicateur fir d'mentaalt Wuelbefannen. Dat wieren déi zouverlässegst Zuelen, well et net vill Donnéeën zu der mentaler Gesondheet vu Kanner géife ginn, ma leider wieren nëmmen Donnéeë bis 2015 disponibel gewiescht. Zu Lëtzebuerg hu sech deemno 6 vun 10.000 Jugendlechen tëschent 15 an 19 Joer d'Liewe geholl. A Litauen, Neiséiland an Estland louch deen Taux souguer iwwer 10, a Griicheland, Portugal an Israel war en am niddregsten.

Ville Kanner feele Basiskenntnisser

Manner gutt schneit Lëtzebuerg bei de Kompetenzen of, wat wuel dorunner läit, datt d'Unicef sech hei op d'Donnéeë vun de Pisa-Tester baséiert, an deenen de Grand-Duché notoresch Schwieregkeeten huet. Nëmme 56% vun de 15 Joer Alen zu Lëtzebuerg hu Basiskenntnisser am Liesen an an der Mathe. Nëmmen a 7 anere Länner läit dee Pourcentage nach méi niddereg. Am beschte schneit Estland of, ma och hei huet all 5. Kand mat 15 Joer keng Basiskompetenzen am Liesen an an der Mathe.

D'Unicef kuckt donieft de Kanner hir sozial Kompetenzen, andeems si sech op d'Fro an der Pisa-Etüd baséiert, ob et de Kanner einfach fält, nei Frënn ze fannen. Hei soe 75% vun de lëtzebuergesche Kanner "Jo". Am soziaalste sinn déi rumänesch Kanner, de Kanner am Chile fält et dogéint am schwéiersten, nei Frënn ze fannen.

Dofir sinn awer zu Lëtzebuerg déi meeschte Jonker an der Schoul, enger Ausbildung oder enger Aarbecht. Nëmmen 1,5% vun de Jonken tëscht 15 an 19 Joer waren dat 2018 net, eng däitlech Baisse och par Rapport zu 2010, do waren et nach méi wéi 6%.

Positiv an negativ Facteuren

Kanner, déi vill dobausse spillen, si méi zefridde wéi Kanner, déi net oft dobausse spillen. D'Zäit virum Ecran, déi an de leschte Jore staark geklommen ass, huet kee sou ee staarken negativen Impakt op d'Wuelbefanne vun de Kanner, wéi ee vläicht kéint mengen. Wichteg wier hei virun allem, de Konsum ze moderéieren, esou d'Unicef.

Gutt familiär Relatiounen hunn e positiven Impakt op d'Zefriddenheet vun de Kanner. Dee Lien ass zu Lëtzebuerg an a Portugal méi staark, wéi an anere Länner. Zu Lëtzebuerg hu sech vun de Kanner, déi net vill Ënnerstëtzung vun hirer Famill kréien, nëmme 40% gutt gefillt, vun de Kanner, déi vill Ënnerstëtzung kréie méi wéi 75%.

Pandemie: E Katalysator fir eng Situatioun, déi schonn net ideal ass

Weltwäit geet et ville Kanner, och an de räiche Länner, nach ëmmer net gutt, wéi de Rapport vun der Unicef weist. "Vill vun de räichste Länner vun der Welt, déi eigentlech genuch Ressourcen hunn, scheiteren, wann et drëm geet, alle Kanner eng gutt Kandheet z'erméiglechen", seet d'Gunilla Olsson, Direktesch vun Unicef Innocenti, déi de Rapport geschriwwen hunn. A bal der Hallschent vun de räiche Länner, dorënner och Lëtzebuerg, lieft ëmmer nach méi wéi 1 vu 5 Kanner an Aarmut.

© Unicef

Ma d'Corona-Kris géif riskéieren, d'Situatioun weider ze verschäerfen. Dat virop duerch d'Zoumaache vun de Schoulen an d'Ausgangsaschränkungen, déi d'Kanner staark belaaschten. D'Ënnerstëtzung fir Kanner a Famille wärend der Covid-19-Pandemie géif iwwerhaapt net duergoen, esou d'Gunilla Olsson. Dobäi kéim de wirtschaftlechen Impakt, duerch deen d'Kanneraarmut riskéieren, géing an d'Luucht ze goen.

Iddie fir eng besser Zukunft

D'Unicef proposéiert eng Rei Pisten, wéi d'Staate besser dofir suerge kennen, datt et alle Kanner gutt geet. Kanner misste méi mat an Decisiounsprozesser agebonne ginn, et misst een eng integréiert politesch Approche hunn, géint Inegalitéiten an Aarmut virgoen, den Accès op Crèche verbesseren, d'Zerwisser fir déi mental Gesondheet fir Kanner a Jugendlecher verbesseren, famillje-frëndlech Mesuren op der Aarbechtsplaz aféieren an ausbauen, d'Loftverschmotzung reduzéieren an d'Ëmwelt protegéieren a Kanner besser viru verhënnerbare Krankheete schützen. Déi lescht Recommandatioun bezitt sech notamment op de rezente Réckgang vun Impfungen a verschiddene räiche Länner.

Stand vum Rapport hu bis elo Norwegen, Island a Finnland déi beschte politesch Mesure fir d'Wuelbefanne vun de Kanner geholl, Lëtzebuerg kënnt op Plaz 7.