D'Schëff "Gulf Livestock 1" ass e Mëttwoch 185 Kilometer westlech vun der japanescher Insel Amami Oshima ënnergaangen.

D'Autoritéite kruten e Mëttwoch een Noutruff, nodeems d'Schëff an en Taifun geroden ass. Owes konnten d'Rettungsdéngschter bei der leschter bekannter Positioun vum Schëff een Iwwerliewende fannen. De 45 Joer alen Offizéier huet ausgesot, dass ee vun de Motoren ausgefall wier an eng Well d'Schëff ëmgekippt hätt.

Hien hätt iwwer Hautparleur nach en Appell gemaach, hätt eng Rettungswest ugedoen an wier d'Waasser gesprongen. Wärend hien am Waasser op d'Rettungsdéngschter gewaart huet, hätt hie keen aneren Iwwerliewende gesinn. 3 weider Schëffer, 5 Fliger an eng Rëtsch Taucher sichen no Iwwerliewenden.