Dem räiche Geschäftsmann gouf reprochéiert, de Mord un engem Investigatiounsjournalist an Optrag ginn ze hunn.

De Fall huet d'ganzt Land op d'Kopp gestallt: Am Februar 2018 goufen den investigative Journalist Jan Kuciak a seng Frëndin Martina Kusnirova, béid deemools 27 Joer al, bei sech doheem am Style vun enger Mafia-Exekutioun ëmbruecht. Dat nodeems de Kuciak iwwert Korruptioun op héijem Niveau an dem Marian Kocner seng Relatioune mat politesche Responsabelen an der Slowakei beriicht huet.

De Parquet hat dem Marian Kocner reprochéiert, den Duebelmord an Optrag ginn ze hunn, fir sech wéinst den Artikelen ze revanchéieren. Dësen huet d'Uschëllegungen am Juli viru Geriicht zréckgewisen.

Fir d'Riichter zu Pezinok am Weste vun der Slowakei goufen et net genuch Beweiser, datt de Kocner eppes mam Mord ze dinn hat. "D'Strofdot gouf begaangen, ma et gouf net bewisen, datt de Marian Kocner an d'Alena Zsuzsuva de Mord an Optrag ginn hunn", esou d'Presidentin vum Geriicht Ruzena Sabova.

Déi 2 goufen deemno fräigesprach, de Marian Kocner krut awer eng Amende vu 5.000€ wéinst illegalem Waffebesëtz. De Parquet huet nach d'Méiglechkeet an Appell ze goen.

De Jan Kuciak a d'Martina Kusnirova goufen am Februar 2018 ëmbruecht / © AFP

De Mord um Jan Kuciak an der Martina Kusnirova hat landeswäit Protester ausgeléist, déi gréissten zanter dem Enn vum Kommunismus. Den deemolege slowakesche Premier Robert Fico war an der Suitte zréckgetrueden.

5 Verdächteger goufen an der Affär inculpéiert, 2 vun hinnen haten hir Schold zouginn a goufe scho verurteelt. De Zoltan Andrusko, en Tëschemann am Mord, gouf am Dezember 2019 zu 15 Joer Prisong verurteelt, nodeems hien en Accord mam Parquet ausgehandelt huet. Den Ex-Zaldot an Optragsmäerder Miroslav Marcek gouf sengersäits am Abrëll wéinst Mord zu 23 Joer Prisong verurteelt.