Zwee Méint virun de Presidentschaftswalen an den USA probéiert den aktuelle President Donald Trump weider, d'Bréifwal ze sabotéieren. Dat andeems hien d'Leit encouragéiert, esouwuel per Bréif ewéi och am Walbüro hir Stëmm ofzeginn. Allerdéngs ass dat och an den USA net erlaabt a kann esouguer mat enger Geldstrof vu bis zu 10.000 Dollar respektiv bis zu 5 Joer Prisong sanktionéiert ginn.

Mat där Aktioun wëll den Trump beweisen, dass de System vun der Bréifwal net anstänneg funktionéiert. Sollten d'Leit am November am Walbüro nach eng Kéier ofstëmmen dierfen, dann hätt hien de Beweis fir seng Theorie.

D'Demokrate fuerderen iwwerdeems, dass esou vill wéi méiglech Bierger per Bréif kënnen ofstëmmen, fir esou den Infektiounsrisiko mam Coronavirus ze reduzéieren.