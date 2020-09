An der Stad kënnt et jo ëmmer nees zu Onroue bei Protester géint Rassismus a Police-Gewalt.

Bei senger Visitt huet den demokratesche Presidentschaftskandidat versprach, géint den institutionaliséierte Rassismus ze kämpfen. Dëse géif et nach ëmmer, zanter 400 Joer, an den USA ginn. Elo wier d'Chance do, fir en ze bekämpfen, esou de Biden. Weider huet hien och d'Famill vum Jacob Blake besicht an huet mam Blesséierten telefonéiert.