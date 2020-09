Nodeems e Video vun engem brutale Policeasaz an der Stad Rochester ëffentlech gouf, hunn honnerten Demonstrante Konsequenze gefuerdert.

D'Justiz am US-Bundesstaat New York huet eng Enquête wéinst engem weidere Fall vun déidlecher Policegewalt géint e schwaarzen Amerikaner lancéiert. Wéi d'Buergermeeschtesch vun der Stad Rochester, d'Lovely Warren, um Donneschden op enger Pressekonferenz annoncéiert huet, goufen déi 7 Polizisten, déi beim Asaz dobäi waren, elo suspendéiert.

"Den Daniel Prude gouf vun der Police, eisem System fir déi mental Gesondheet, eiser Gesellschaft a vu mir am Stach gelooss", sot d'Lovely Warren, "an dofir entschëllegen ech mech bei der Famill Prude a bei eiser Communautéit". D'Buergermeeschtesch sot, si wier vum Policechef falsch informéiert ginn an hätt gesot kritt, de Mann wier un enger Drogen-Iwwerdosis gestuerwen, d'Videoopnam géif awer eppes komplett aneschtes weisen. Si wier eréischt ugangs August gewuer ginn, datt Gewalt am Spill war.

De Fall geet zréck op den 23. Mäerz, gouf awer elo eréischt bekannt, nodeems de Video vun der Kierperkamera vun engem vun de Polizisten ëffentlech gouf. Hei gesäit een, wéi d'presuméiert Affer, den 41 Joer alen Daniel Prude, plakeg an ouni Waff um Buedem läit. Nodeems hien Handschellen ugeluecht krut, gëtt hien ëmmer méi opgereegt. D'Beamten zéien him e spezielle Sak iwwert de Kapp, mat deem soll verhënnert ginn, datt hien op si späizt, an duerno dréckt ee vun de Beamte säi Kapp op de Buedem. Den Daniel Prude ass kuerz drop vu sech, eng Woch méi spéit stierft hien am Spidol.

© Rochester Police Department/AFP/-

D'Autopsie huet erginn, datt de Mann erstéckt ass. Den Daniel Prude war deemools just réischt aus Chicago zu Rochester bei senger Famill ukomm. D'Police koum, well säi Brudder Joe Prude den Noutruff ugeruff huet a gesot huet, säi Brudder wier fortgaangen an hien hätt psychesch Problemer.

Nodeems um Mëttwoch de Video vum Tëschefall ëffentlech gouf, hunn donneschdes owes honnerten Demonstranten och um Times Square zu New York demonstréiert a Gerechtegkeet fir den Daniel Prude gefuerdert. De Gouverneur vum Bundesstaat Andrew Cuomo sot, d'Biller wieren zudéifst verstéierend. Hien huet awer och der Procureure Letitia James säi vollt Vertrauen ausgeschwat. D'James selwer sot, de Fall géif e Versoe vun den Autoritéite weisen.

Ëmmer erëm kënnt et an den USA zu Fäll vu Policegewalt, disproportionell dacks géint schwaarz Bierger. Zanter Méint ginn dausende Mënschen op d'Strooss, fir Gerechtegkeet ze fuerderen a géint Rassismus ze protestéieren. Zwee prominent Fäll sinn dee vum George Floyd zu Minneapolis am Minnesota, dee gestuerwen ass, nodeems e wäisse Polizist 9 Minutte laang op sengem Hals geknéit huet, an dee vum Jacob Blake zu Kenosha am Wisconsin, dee viru senge Kanner vun engem wäisse Polizist 7 Mol an de Réck geschoss gouf an deem seng Been elo geläämt sinn.

Um Donneschdeg war den demokratesche Presidentschaftskandidat Joe Biden zu Kenosha, wou hie Kontakt mam Blake senger Famill hat an och mam Jacob Blake selwer telefonéiert huet, deen nach ëmmer am Spidol ass. Hien huet versprach, géint institutionelle Rassismus virzegoen. 2 Deeg virdru war de President Donald Trump zu Kenosha, hien huet den Jacob Blake net ernimmt an d'Protester, déi nom brutalen Asaz géint de schwaarzen Amerikaner ausgebrach sinn, als "Bannenterrorismus" bezeechent.