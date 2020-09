Ee Schëff, dat 270.000 Tonnen Ueleg an 1.700 Tonnen Diesel transportéiert, ass ronn 60 Kilometer vun der Küst vu Sri Lanka, um brennen.

En Donneschdeg de Moie koum een Noutruff vum Schëff "New Diamond", well et zu enger Explosioun am Maschinneraum koum an dowéinst och Feier ausgebrach ass. Wéinst der Fracht ass een ëmmer méi besuergt, dass et zu enger Ëmweltkatastroph kéint kommen.

22 vun deenen 23 Persounen, déi u Bord waren, konnte gerett ginn, 1 Mënsch ass bei der Explosioun ëm d'Liewe komm.

D'Schëff, dat ënnert engem Panama-Fändel navigéiert, war ënnerwee vu Kuwait fir an Indien a gëtt ëmmer méi a Richtung Küst vum Mier gedriwwen. Iwwer Nuecht ass den Tanker 10 Kilometer méi no un d'Küst vu Sri Lanka erukomm.

D'Feier wier nach net beim Ueleg ukomm, mä et wier een awer besuergt, dass dat de Fall kéint sinn, falls d'Feier net mat Zäite geläscht géing ginn.

D'Schëff, dat 330 Meter laang ass, ass een Drëttel méi grouss wéi den "Wakashio", deen Enn Juli un der Küst vu Mauritius opgelaf war. Op d'mannst 1.000 Tonnen Ueleg waren dunn an d'Mier gelaf an hunn den Ekosystem staark beschiedegt.

Géingen déi 270.000 Tonnen Ueleg elo an d'Mier lafen, da wier et eng vun deene schlëmmsten Ëmweltkatastrophe vun dëser Zort, déi et jee gouf.