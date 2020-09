Ee Mount no der Explosioun zu Beirut, déi 191 Leit d'Liewe kascht huet a 6.500 Mënsche blesséiert huet, sichen d'Secouristen nach ëmmer no Iwwerliewenden.

Op engem Scanner goufen Zeeche vun Häerzschléi a Bols fonnt, wat Hoffnung bréngt, Leit ze fannen, déi iwwerlieft hunn. Eng chilenesch Rettungsekipp huet unhand vun Hënn a vun engem Scanner an der Nuecht ee Bols vu 7 Häerzschléi an der Minutt entdeckt a sicht elo no dem méiglechen Iwwerliewenden. Den Dag virdru waren et 16 bis 18 an der Minutt.

D'Arméi misst fir 2 Stonnen d'Sich stoppen, well et ee Risiko gouf, dass Gebaier géingen zesummebriechen, wat zu ville Protester bei de Leit gefouert huet. 7 Mënsche gëllen nach als vermësst.

Libanon huet net déi néideg Equipementer, fir esou Rettungs-a Sichaktiounen duerchzeféieren an dofir kënnt Hëllef aus aller Welt op Beirut.

An deene beschiedegte Quartiere schaffen nach ëmmer Benevollen an ONGen, fir Leit ze fannen oder anere Leit ze hëllefen, hir Haiser nees opzebauen.

D'Weltbank huet de Schued zu Beirut op tëscht 6,7 an 8,1 Milliarden ageschat.