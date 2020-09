Den Ex-Profi vu Schalke, Dortmund a Real Madrid soll am Besëtz vu kannerpornografeschem Material gewiescht sinn an dat och verschéckt hunn.

D'Ermëttler sollen um Handy vum Metzelder verschidde kannerpornografescht Material fonnt hunn, dorënner de Mëssbrauch vun engem klenge Meedchen. Den Ugeklote soll Informatioune vum Focus no 29 Biller un zwou Frae weidergeschéckt hunn a selwer am besëtzt vu ronn 230 Biller gewiescht sinn.

Iwwert eng Bekannte vun enger vun de Frae sinn dës Biller bei de Journalist vun der "Bild" komm, deen direkt d'Kripo vun Hamburg informéiert huet, dat ass ronn ee Joer hier. D'Bekannten huet ausgesot, datt de Metzelder, dee si via Instagram kenne geléiert huet, hir ëmmer méi Saachen uvertraut huet, dorënner eben och seng Virléift fir Kanner a Jugendlecher. D'Fra soll, eegenen Aussoen no, op d'Spill agaange sinn, fir ebe Material ze sammelen, fir dës der Police z'iwwerreechen. Nodeem d'Beamten Datenträger a Material geséchert hunn, konnte si awer ausschléissen, datt de Beschëllegten Material selwer produzéiert huet.

An der däitscher Press war bis ewell net vill iwwert dëse Fall ze liesen, well d'Affekote vum fréieren däitsche Meeschter erreecht hunn, datt den Numm vun hirem Mandant an der Press net a Verbindung mat dësem Fall dierft genannt ginn. Well de Metzelder awer elo ugeklot gouf, huet sech dës Situatioun verännert.

Dem Parquet vun Düsseldorf no misst de Christoph Metzelder, deen u sech am Gaange war eng Ausbildung zum Trainer ze maachen, verurteelt ginn. Ma et gëtt awer präziséiert, datt de fréiere Spëtzesportler esou laang als Onschëlleg gëllt, bis hie verurteelt ass.

E Freideg de Moien huet de Parquet vun Düsseldorf matgedeelt, datt ee fréiere Futtballnationalspiller géif ugeklot ginn, ouni awer de Grond vun der Uklo oder den Numm ze nennen. Däitsch Medie ginn dovunner aus, datt et sech hei ëm de Christoph Metzelder handelt, géint deen zanter iwwert engem Joer ermëttelt gëtt.