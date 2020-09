D'Läiche vu 5 Kanner am Alter tëscht 1 an 8 Joer goufen en Donneschdeg an enger Wunneng zu Solingen entdeckt. E Freideg sinn éischt Detailer bekannt ginn.

"Schéck d'Police an d'Wunneng, d'Kanner sinn dout." Dat huet déi 27 Joer al Mamm vu Solingen en Donneschdeg an enger Sms un hir Mamm geschéckt. Kuerz drop huet d'Police d'Läiche vun de 5 Kanner entdeckt. Si louchen an hire Better, de Kaffisdësch nach net ofgeraumt, sou de Chef vun der Mordkommissioun e Freideg. D'Dot muss tëscht Mëttwoch am Nomëtteg an en Donneschdeg 11 Auer geschitt sinn.

Déi 5 Kanner goufen erstéckt, wiere virdrun entschlof ginn, heescht et vum zoustännege Parquet. Wéi eng Substanzen dofir benotzt goufen, muss eng toxikologesch Expertise klären.

D'Mamm gouf no enger Selbstmord-Tentative schwéier blesséiert. Géint si besteet antëscht an Haftbefeel wéinst fënneffachem Mord.

D'Dot muss wuel an engem Zoustand vun emotionaler Iwwerfuerderung geschitt sinn, heescht et weider vun der Mordkommissioun. D'Mamm soll sech virun e puer Méint vum Papp vun de Kanner getrennt hunn. Virdru wier et ëmmer nees zu Sträit komm, bei deem och d'Police geruff gouf.

Eleng den eelste Jong vun 11 Joer huet iwwerlieft. D'Mamm hat hie méi fréi aus der Schoul geholl an bei d'Boma gefouert. Seng Gesëschter waren deen Ament schonn dout. Bis ewell hätt hie sech just e puer Matschüler matgedeelt, wier awer nach net bereet mat der Police ze schwätzen.