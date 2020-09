Domadder wëllen d'Aktivisten dogéint demonstréieren, datt an hiren Aen d'Medien net richteg iwwert d'Klimakris beriichten.

A Groussbritannien hunn Ëmweltaktivisten e Samschdeg de Moien zwou grouss Imprimerië blockéiert an domat dofir gesuergt, datt eng Rei Zeitunge Verspéidung kruten... d'Aktiviste vun "Extinction Rebellion" hunn den Accès op d'Imprimerië bei London a bei Liverpool mat hirer Gefierer zougesat oder blockéiert, andeems si sech un Hindernisser ugestréckt hunn.

Zil wier et ze weisen, datt dës Medienorganisatiounen et net géife fäerdeg bréngen, richteg iwwert d'Klimakris ze beriichten, esou d'Aktivisten. Am Viséier vun Extinction Rebellion waren d'Zeitunge vun der News Corporation, déi an der Hand vum Rupert Murdoch senger Famill ass, sou wéi och déi politesch riets geriichten Zeitungen Daily Mail a London Evening Standard. D'Police huet eegenen Aussoen no 63 Persoune festgeholl.