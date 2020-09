Sollt dat net geschéien, misst ee mat den aneren EU-Länner beroden, wéi ee dorobber géif reagéieren, esou den Däitschen Ausseminister Heiko Maas.

An Däitschland ginn d'Diskussioune virun, wéi een op d'Vergëftung vum russesche Kreml-Kritiker Alexej Nawalny soll ëmgoen. Den däitschen Ausseminister Heiko Maas huet de Vladimir Putin elo op en Neits opgeruff, de Fall Nawalny opzeklären. Ma wann een an den nächsten Deeg keng Erklärunge vu Moskau géif kréien, da misst ee mat deenen aneren EU-Memberstaaten beroden, wéi een dorobber reagéiert. D'Vergëftung vum Nawalny wier allerdéngs eng sou schlëmm Violatioun vum internationale Chemiewaffen-Ofkommes, dass et eng entspriechend Reaktioun misst ginn, esou den Heiko Maas.

Ëmmer méi Leit fuerderen dann och e Stopp vum Bau vun der Pipeline Nord Stream zwee tëscht Russland an Däitschland. Bis ewell refuséiert déi däitsch Regierung, d'Attack op den Nawalny mam Pipeline-Projet ze verbannen. De Bau vun der bal fäerdeger Pipeline elo ze stoppen, géif iwwerdeems net nëmmen däitschen Entreprisë schueden, ma och eng ganz Partie europäesch Betriber ënner Drock setzen. Den Debat elo op d'Nord Stream 2 ze reduzéieren, géif dem Fall net gerecht. Ma hie géif hoffen, dass Russland déi däitsch Regierung net géif zwéngen, hir Meenung ze änneren, esou den Heiko Maas an engem Interview mat der Bild am Sonntag.

Den Nawalny läit weider am Koma a gëtt am Spidol zu Berlin behandelt.