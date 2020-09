D'Demonstrante ware mat der Police uneneegeroden an hate Steng a Pyrotechnik op d'Beamte geschoss.

Zu Leipzig sinn an der Nuecht op e Sonndeg op en Neits Demonstrante mat de Forces de l'ordre uneneegeroden. Si hätte mat Steng a Pyrotechnik op d'Beamte geschoss, woubäi zwee Poliziste blesséiert gi wieren, heescht et vun der Police. D'Demonstratioun gouf doropshin opgeléist, géint 15 Verdächteger gëtt elo enquêtéiert.

Bei der Protestaktioun wieren deels bis zu 500 Leit derbäi gewiescht. Ausléiser vun der Aktioun ass, dass e besaten Haus am Oste vun der Stad soll geraumt ginn.

Déi ganz Nuecht iwwer wier et dann och nach zu weideren Tëschefäll komm. Ënnert anerem wier eng Tram ugehalen an du mat Graffiti bemoolt ginn. Ausserdeem hätten d'Demonstrante Barrikaden opgeriicht a Poubellen ugefaangen.

Et war elo schonn déi drëtten Nuecht hannerteneen, dass et zu esou Eskalatioune komm ass. De Leipziger Buergermeeschter kritiséiert iwwerdeems, dass den Debat iwwer bezuelbare Logement duerch Besetzungen an dës brutal Eskalatiounen e schwéiere Réckschlag kritt hätt. Et géif ee kee Wunnraum schafen, andeems ee Polizisten ugräift.