Wéi d'Rettungsdéngschter Poubellen an eng Camionnette, déi gebrannt hunn, wollte läschen, goufe si attackéiert, esou "Le Soir".

Géint 21.30 Auer goufen d'Pompjeeën an de Quartier des Marolles zu Bréissel geruff, well hei Poubellen an eng Camionnette gebrannt hunn. Ma wéi si d'Feier läsche wollten, goufen och si attackéiert. Onbekannter hu Molotow-Cocktailen op d'Gefierer vun de Rettungsekippe gehäit. De Spriecher vun de Pompjeeë confirméiert awer, datt dobäi kee vu senge Leit blesséiert gouf.

4 där brennend Fläsche goufen op zwee Läschween gehäit, woubäi aus engem Won zu deem Ament d'Pompjeeë schonn erausgeklomme waren, den zweete Won gouf doropshin direkt a Sécherheet bruecht. Dorops gouf d'Police alarméiert, déi de Quartier ofgeséchert hunn, fir datt d'Rettungsekippen hir Aarbechten sécher konnte maachen.

D'Generaldirektioun vun de Rettungsdéngschter huet annoncéiert, dat si, wann dat méiglech ass, Plainte géint Onbekannt wéilten deposéieren. Eng Enquête vun der Police soll elo klären, op déi aner Feier geluecht goufen, fir d'Pompjeeën dohinner ze lackelen a si dann z'attackéieren.

D'Pompjeeën erwaarde sech en haart Signal, soubal déi schëlleg fonnt goufen. Sollt et d'Zil gewiescht sinn, fir mat esou enger Aktioun de Staat ze destabiliséieren, misst een dat esouguer als terroristeschen Akt ugesinn, esou de Spriecher vun de Pompjeeën Walter Derieux.