Mat engem Messer hunn déi 3 Männer en Offizéier vun der Nationalgard ëmbruecht an en anere schwéier blesséiert. Bei enger Schéisserei koum si ëm d'Liewen.

Dës Attack ass an der Küstestad Sousse passéiert, déi bei Touriste ganz beléift ass. 2015 goufen hei 38 Leit, haaptsächlech brittesch Touristen, an engem Attentat ëmbruecht.

D'Männer vun der Nationalgard goufen op enger Patrull attackéiert. Ee vun hinnen huet et net iwwerlieft, deen anere koum an d'Spidol, huet e Spriecher matgedeelt. "Et war eng terroristesch Attack", esou den Houcem Eddine Jebabli weider.

Als éischt hunn déi dräi Attentäter d'Offizéier mat hirem Auto gerammt a si dunn attackéiert. Wéi weider Sécherheetsleit op d'Plaz koumen, hu si d'Waffe vun de Männer an och hiert Gefier geklaut. Bei enger Schéisserei am Touristevéierel Akouda sinn déi dräi Ugräifer dunn ëm d'Liewe komm an déi geklaute Waffen an de geklauten Auto konnte séchergestallt ginn.