An Argentinien koum all Hëllef ze spéit, wéi et enger 46 Joer aler Unisproff wärend enger Zoom-Konferenz schlecht ginn ass.

Wärend engem Online-Cours ass d'Paola De Simone e Mëttwoch gestuerwen. Wéi d'Zeitung "Diari Mes" schreift, hätt si de Studente gesot, dass si sech net wuel gespuert an Otemproblemer gehat hätt. Doropshin hunn d'Studenten no der Privatadress vun hirer Dozentin gefrot, fir kënnen de Samu ze ruffen. Déi 46 Joer al Fra wier awer net méi an der Lag gewiescht, hinnen déi matzedeelen. D'Studente sinn esou laang online bliwwen, bis Hëllef koum. Den Ament géing alles dorobber hindeiten, dass Häerz-Kreeslaf-Versoen d'Doudesursaach wier, wat méiglecherweis duerch de Coronavirus verschlëmmert gouf. Vun der Zeitung "La Noticia" heescht et nämlech, dass si schonn zanter Laangem ënner Covid-19-Symptomer gelidden hätt. Op engem Twitter-Account, dee mëttlerweil geläscht gouf, soll si geschriwwen hunn, dass si iwwer 4 Woche krank wier an d'Corona-Symptomer net verschwanne géingen. Obwuel sech hire Gesondheetszoustand net verbessert hätt an den Houscht bliwwen ass, hätt si weider geschafft. Dëst geet aus engem Schreiwes vun der Universitéit ervir. Si huet wärend 15 Joer op der Universidad Argentina de la Empresa ënnerriicht.