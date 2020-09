Am Kader vum US-amerikanesche President senger offizieller Visitt a Frankräich 2018, déi fir vill Diskussioune gesuergt huet, goufen nei Detailer bekannt.

Rieds geet ëm Konschtwierker, déi den Donald Trump, wéi d'Noriichtenagence "Bloomberg" schreift, soll am Hôtel de Pontalba bewonnert an duerno op Washington matgeholl hunn. Transportéiert goufen d'Géigestänn mat der Air Force One. Dëst huet de Spriecher vum President, den Judd Deere, confirméiert. Et hätt een d'Konscht am Wäissen Haus op enger "prominenter" Plaz ausgestallt.

Ganz "historesch" sollen dës Konschtwierker awer net sinn, och wa se Bloomberg-Insider no e Wäert vu ronn 750.000 Dollar hätten. Wéi et schéngt, wieren et Replicken. Vun der Noriichtenagence heescht et ënnert anerem, dass et sech hei ëm eng Büst an e Portrait vum Benjamin Franklin géing handelen. Donieft hätten och 7 sëlwer Figuren aus der griichescher Mythologie hire Standuert 2018 gewiesselt. Aus dem Bloomberg-Rapport geet ervir, dass dës am fréien 20. Joerhonnert vun engem Kënschtler hiergestallt goufen.

Wéinst Reen hätt den Helikopter 2018 net kënne starten, dowéinst hätt sech den US-President an der Botschafter-Residenz opgehalen, en historescht Gebai aus dem Joer 1842, an do d'Konschtwierker bewonnert. Dowéinst wär et och net méiglech gewiescht, de Militärkierfecht ze besichen.

Scho viru Kuerzem huet dës offiziell Visitt an de sozialen Netzwierker fir vill Gespréichsstoff gesuergt. Den Donald Trump soll Zaldoten, déi wärend dem 1. Weltkrich gefall sinn, als "Verléierer" bezeechent hunn. Den US-President huet dorobber reagéiert a behaapt, dass dat "Fake News" wieren.