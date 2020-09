Zeenen, déi schwéier auszehale sinn, goufen e Méindeg am Prozess zu Paräis gewisen. Hei geet et jo ëm d'Attack op d'Satir-Zeitung "Charlie Hebdo".

D'Riichter an d'Geriicht hunn e Méindeg Police-Fotoen a Videoe vun Iwwerwaachungskamerae gewise kritt, déi den Iwwerfall vun 2 Islamisten op d'Redaktioun am Januar 2015 duerstellen. Am Ganzen hunn deemools 12 Persounen hiert Liewe verluer.

"E puer vun deenen Zeene kënne schockéieren", esou warnt de President vum Geriicht, de Régis de Jorna, virun deem d'Opname gewise goufen. Persounen, déi d'Plainte deposéiert haten, dorënner Iwwerliewender vum Attentat, hunn doropshin deelweis de Sall verlooss.

D'Police-Fotoen, déi nom Attentat gemaach goufen, weisen ënnert anerem de Konferenzsall vun Charlie Hebdo, an deem d'Läiche vun den Affer tëscht Pabeier an Druckere leien. Déi 2 Islamisten hunn am Ganzen 33 Patrounen op d'Affer geschoss, esou de fréiere Kommissär Christian Deau.

Den Zeechner Stéphane Charbonnier alias "Charb" hat am meeschten Aschosslächer, am Ganze 7, esou de Beamten. De Charb hat virum Attentat e puer Karikature vum Prophet Mohammed an der Zeitung publizéiert. Déi meeschte Karikaturiste wiere vun hannen erschoss ginn, wat kloer op eng Exekutioun schléisse léisst, esou den Deau.

D'Videoe vun den Iwwerwaachungskamerae weisen, wéi kalbliddeg d'Täter operéiert hunn. Bei hirer Flucht hu se e Securitéitsbeamten an der Géigend vum Gebai erschoss. De Prozess géint 14 presuméiert Komplize vun den Attentäter leeft zënter leschtem Mëttwoch. Den Ugeklote riskéiert eng Prisongsstrof vun e puer Joer bis hin zu liewenslänglech.