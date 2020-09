Eng Partie Organisatiounen hu sech e Méindeg zesummegedoen a virum Reichstag an der däitscher Haaptstad 13.000 Still fir Migranten opgeriicht.

Eng symbolesch Aktioun, hannert där eng politesch Problematik stécht. D'Organisatioune Seebrücke, Sea-Watch, #LeaveNoOneBehind a Campact fuerderen, dass weider Flüchtlingen aus de griichesche Lager sollen opgeholl ginn. Si géingen d'Politik opruffen, d'Lager z'evakuéieren an der humanitärer Katastroph un den europäesche Baussegrenzen en Enn ze setzen.

Déi 13.000 Still sollen all d'Mënsche symboliséieren, déi den Ament am Lager Moria op der griichescher Insel Lesbos liewen. D'Lag an den iwwerfëllte griichesche Lager huet sech an der Lescht verschäerft, sou d'Organisatiounen, a verweisen op den éischte Moria-Corona-Fall.

Zanter dem Ufank vum Joer si 465 Mënschen aus dësem Lager an Däitschland ukomm, dorënner krank Kanner an hir Familljen.