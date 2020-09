Staarke Wand an d'Hëtzt u Bord hunn d'Feier um Frachtschëff nei entfacht, nodeems de Brand e Sonndeg geläscht gouf.

Wéinst de Flamen op der "New Diamond", déi iwwer 270.000 Tonnen Ueleg an Diesel u Bord hat, wiisst d'Angscht virun enger Ëmweltkatastroph am Indeschen Ozean. Vum Spriecher vun der sri-lankescher Marinn heescht et, dass d'Situatioun "eescht" wier.

De Weekend gouf d'Schëff an d'Gewässer, 75 Kilometer vu Sri Lanka ewech, geschleeft. Wéinst dem staarke Wand wier d'Schëff allerdéngs nees a Richtung Küst gedriwwe ginn.

Wéi d'Autoritéite matdeelen, wier bis ewell nach keen Ueleg aus dem Frachtschëff an d'Mier gelaf. Et géing och keng akut Gefor bestoen, dass den Tanker géing auserneebriechen, trotz 2-Meter-laangem Rëss.

22 vun den 23 Crew-Membere konnte gerett ginn, ee philippinnesche Séimann koum duerch d'Explosioun um Schëff ëm d'Liewen.