An den USA mellt sech an e puer Bundesstaaten schonn de Wanter. D'Temperature falen ëm iwwer 30 Grad bannent 24 Stonnen.

Och zejoert gouf et dee Phänomen. Den 9. Oktober waren et zu Denver 28 Grad. E puer Stonnen drop huet et staark geschneit. Déi speziell geografesch Lag, mat de Rocky Mountains, ass Schold do drun.