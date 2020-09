En Dënschdeg huet d'Mënscherechtsorganisatioun e Rapport iwwert de malteseschen Ëmgang mat Flüchtlinge verëffentlecht.

Aus deem geet ervir, dass "geféierlech an illegal" Moossname méiglecherweis zu Doudesfäll gefouert hätten, déi eventuell hätte kënne verhënnert ginn. Den Ament gi Malta an aner EU-Mettelmierstaate mat Fuerderunge konfrontéiert, 27 Flüchtlingen opzehuelen, déi zanter engem Mount op dem dänesche Frachtschëff "Maersk Etienne" waarden.

Weider reprochéiert Amnesty Malta eng "Eskalatioun vun Taktiken", wéi zum Beispill, dass Flüchtlingen a Libyen zeréckgewisen, Booter a Richtung Italien geschéckt oder honnerte Mënschen op schlecht ekipéierte Frachtschëffer ausserhalb vun de maltesesche Gewässer illegal festgehale ginn.

Am Mee hat Malta en Ofkommes mat Libyen ënnerschriwwen, duerch dat verhënnert soll ginn, dass Flüchtlingen aus dem nordafrikanesche Land op d'Insel kommen. Mat dësem Ofkommes wieren d'Flüchtlingen engem nach méi brutalen Ëmgang an de libesche Lager ausgesat, wa se vu Malta ofgewise ginn an nees zeréck a Libyen mussen, kritiséiert Amnesty an hirem 43-Säite-laange Rapport.

E Méindeg haten e puer international Organisatiounen op d'Lag u Bord vum dänesche Schëff verwisen, déi sech "rapid" verschlechtere géing. Vun der dänescher Reederei Maersk huet et e Sonndeg geheescht, dass 3 vun de Leit aus Verzweiwlung an d'Waasser gespronge wieren, konnten awer vun der Crew gerett ginn.

Bannent den éischte 6 Méint vum Joer 2020 hu sech dem UN-Flüchtlingshëllefswierk UNHCR no 14.481 Mënsche vun der libescher Küst a Richtung Europa op de Wee gemaach.