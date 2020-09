En Donneschdeg, den 10. September 2020, gëtt et haart bei eisen däitschen Noperen.

A ganz Däitschland wäerten nämlech Sireenen ze héiere sinn. Dëst ass déi éischte Kéier zanter 30 Joer, dass eist Nopeschland préift, wéi d'Bierger am Fall vun enger Katastroph géinge gewarnt ginn.

Wéi dat däitscht Bundesamt fir Bevëlkerungsschutz a Katastrophenhëllef matdeelt, wäerte pünktlech um 11 Auer an de Landeskreeser a Gemenge Sireenen ausgeléist ginn. Via Radio, Tëlee a Warn-Appe wäerten d'Awunner gewarnt ginn. D'Entwarnung soll um 11.20 Auer kommen. Den Eeschtfall prouwen och Zeitungsredaktiounen. Op Reklamme-Panneauen am ëffentlechen Transport wäerten Hiweiser ze liese sinn, déi d'Passanten am Fall vun enger Katastroph esou séier wéi méiglech sollen iwwert d'Lag informéieren.

Zu dëse Katastrophen zielen Naturgeforen (Héichwaasser, Iwwerschwemmungen, Äerdbiewen...), Accidenter a Chimie-Betriber, Krankheetserreeger, Radioaktivitéit (Accident an engem Atomkraaftwierk), Feier, Waffegewalt an Ugrëffer (Attentat oder Cyber-Attack). Jee no Geforeberäich wäerten d'Warnunge vun ënnerschiddlechen Institutioune kommen, dorënner d'Police, d'Pompjeeën, den däitsche Wiederdéngscht oder Héichwaasserzentralen.

Zil ass et, d'Bevëlkerung fir dëst Thema ze sensibiliséieren, den Oflaf vun engem Eeschtfall méi verständlech ze gestalten an op d'Warnmëttel opmierksam ze maachen.

Méi Informatioune kann een op der Websäit vum Bundesamt fir Bevëlkerungsschutz a Katastrophenhëllef noliesen.

Et ass virgesinn, dass och an Zukunft all Joer den zweeten Donneschdeg am September e bundeswäite "Warndag" organiséiert gëtt.