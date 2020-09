Bal 6 Joer ass d'Attentat vun de Kouachi-Bridder op d'Satire-Zeitung "Charlie Hebdo" hier.

Um 5. Dag vum bis ewell bedeitendsten Terror-Prozess a Frankräich soen en Dënschdeg d'Affer an d'Aenzeien aus. Schonn e Méindeg war e kruzialen Dag an dësem Prozess, well Enregistrementer gewise goufen, wéi d'radikaliséiert Bridder an der Redaktioun eng Dose Leit kalbliddeg ëmbruecht hunn.

Ënnert den 10 Affer quasi d'komplett Ekipp vun Texter a Karikaturisten vun der Zeitung. Och d'Wittfra vun engem vun den Zeechner, dem Wolinski, ass am Prozess-Sall mat dobäi. Si huet d'Zeenen, déi viru Geriicht gewise goufen, als "Krichszeene" beschriwwen. Dem Maryse Wolinski säi Mann ass beim Attentat op d'Redaktioun vu "Charlie Hebdo" am Alter vun 81 Joer erschoss ginn.

Extrait Maryse Wolinski

Op der Uklobänk vum Charlie-Hebdo-Prozess sëtze virun allem presuméiert Hannerleit. Am Ganze sinn et 14 Ugekloter, vun deenen der 11 present sinn. Den Haaptaccuséierten, den Ali Riza Polat, hat eng Demande gestallt, fir fräigelooss ze ginn. Dëst gouf awer en Dënschdeg vun de Riichter refuséiert.

Et wäerten 10 Audience-Woche ginn, de Prozess virun der Cour d'assises spéciale dauert also bis an den November eran.