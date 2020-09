No enger Serie vu Mutilatiounen ass déi franséisch Police nach ëmmer op der Sich no Täter.

Wéi de Parquet wësse léisst, wier en Dënschdeg e Verdächtegen nees fräigelooss ginn. De 50 Joer ale Mann, deen an Däitschland wéinst Déierequälerei bekannt ass, gouf e Méindeg an der Gemeng Nambsheim am Elsass festgeholl. Him gouf Mësshandlung vun engem Päerd an 2 Ponyen ënnerstallt. Vun Ufank un hätt de Mann d'Dot awer bestridden, säin Alibi konnt iwwerpréift ginn. Enn August sinn 2 Onbekannter an e Stall agebrach an hunn déi 3 Déiere mat enger Stéchwaff blesséiert. Béid Persoune goufe vum Besëtzer op frëscher Dot ertappt, konnte sech awer aus dem Stëbs maachen.

Mëttlerweil goufen iwwer 150 Ugrëff op Päerd gemellt. De franséischen Inneminister weist sech "extrem schockéiert" iwwert dës Serie vu Mutilatiounen. Ronn 30 Fäll wiere besonnesch uerg, well d'Päerd brutal, deels déidlech blesséiert goufen, sou de Gérald Darmanin.

Vun der Police heescht et, dass sech d'Gewaltdote virun allem géint Miere geriicht hunn. Meeschtens gouf de Genitalberäich mutiléiert, a ronn 20 Fäll goufen den Déieren d'Oueren ofgeschnidden, d'Aen oder d'Nueselächer.

E leschte Virfall gouf et am Verwaltungsbezierk Cantal, am Groussraum Paräis goufen 2 Miere mat Stéchwaffe verwonnt. Och Ieselen, Kéi an aner Déiere goufe virdrun a verschidde Regiounen a Frankräich schwéier mësshandelt.

Bis ewell huet d'Police nach keen Täter fonnt. Wéi ee Motiv hannert dësen Iwwergrëffer stécht, ass net gewosst. D'Ermëttler ginn enger Partie Hypotheesen no, dorënner eng makaber Kompetitioun oder satanistesch Ritualer.

Fir hir Déieren ze schützen, gräifen ëmmer méi Déierebesëtzer zu Schutzmoossname wéi Alarmanlagen oder Iwwerwaachungskameraen an de Ställ oder Häff.