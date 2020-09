Nodeems den Tour-Direkter Christian Prudhomme positiv op de Coronavirus getest gouf, muss och de Jean Castex sech engem Test ënnerzéien.

De franséische Premier war a Kontakt mam Direkter vun der Tour de France. Béid souzen e Samschdeg niewenteneen an engem Auto an hunn zesummen déi 8. Etapp vun der Course suivéiert, sou dem Castex säi Presse-Büro.

Well d'Infektiounszuelen a Frankräich massiv geklomme sinn, huet de President Emmanuel Macron nach emol den Appell un d'Bierger gemaach, immens opzepassen. Dacks géingen d'Leit sech op private Partyen oder Rassemblementer mat der Famill ustiechen. An deem Kader wëll d'Regierung e Freideg nach emol iwwer nei Schutzmoossnamen nodenken.