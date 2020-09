Dëst Joer sinn a Kalifornien schonn 8000 Quadratkilometer Land duerch Bränn zerstéiert ginn.

Bei de Läschaarbechte goufen 3 Pompjeeë blesséiert. Am ganzen wieren et 25 Bränn vun historeschem Ausmooss. Am ganze Süde vu Kalifornien goufen d'Bewunner opgeruff hir Haiser a Wunnengen ze verloossen a sech a Sécherheet ze bréngen. Iwwer 300 Mënsche goufe scho mat Militärhelikopter aus dem Risiko-Gebitt geflunn. Vill weider Leit waarden nach drop gerett ze ginn.

Iwwer 170.000 Stéit si weiderhin ouni Stroum, well de Stroumubidder d'Stroumversuergung huet mussen ofschalten.

Dëst Joer si schonn 8 Mënschen an de Bëschbränn a Kalifornien gestuerwen, iwwer 3.000 Gebaier goufen zerstéiert.