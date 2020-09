Am Prozess huet de Madsen ëmmer nees nei Versioune gezielt, wéi d'Kim Wall ëm d'Liewe komm ass. Selwer Verantwortung huet hien ni iwwerholl.

An engem Dokumentarfilm, dee sech mat der Dot beschäftegt, äntwert den U-Boot-Konstrukteur Peter Madsen op d'Fro, ob hien déi jonk Fra am August 2017 ëmbruecht huet, mat Jo. "Et gëtt just ee Schëllegen an dat sinn ech" huet hie seng Äntwert am Telefons-Interview ergänzt. Nach wärend dem Prozess huet hien ëmmer bestridden, d'Fra ëmbruecht ze hunn.

Am August 2017 hat hien déi 30 Joer jonk Journalisten u Bord vu sengem selbstgebauten U-Boot "Nautilus" brutal ëmbruecht. 2017 hat dëse Fall fir vill Opmierksamkeet gesuergt, well d'Journalistin als vermësst gemellt gouf, nodeems si bei him um U-Boot war, fir eng Reportage iwwer de Mann ze maachen.

© AFP (Archiv)

Am Abrëll 2018 hat d'Geriicht zu Kopenhagen de Madsen wéinst Mord zu liewenslaangem Prisong verurteelt. D'Geriicht hat et als erwisen ugesinn, datt de Madsen d'Wall sexuell mëssbraucht, gefoltert an dono grausam ëmbruecht huet, hir Läich dunn zerstéckelt an am Mier verschwanne gedoen huet. Deeler vun der Läich sinn an der Ostsee nees opgedaucht, dat mat Stéch- a Schnëttblessuren.

Da Madsen huet dëst bis ewell ëmmer bestridden. A senger leschter Versioun hat hien ausgesot, datt d'Journalistin erstéckt wier.