E Groussdeel vum Flüchtlingscamp "Moria" op der Insel Lesbos gouf an der Nuecht vun en Dënschdeg op e Mëttwoch duerch e Feier zerstéiert. Et ass nach ëmmer net ganz kloer, wat mat den dausende Refugiéen, déi hiren Daach iwwert dem Kapp verluer hunn, soll geschéien. Nordrhein-Westfale soll déi nächst Woche bis zu 1.000 Flüchtlinge bei sech ophuelen. Norwege wëll sech mat 50 Persoune bedeelegen.

D'Rebellioun, déi zur Brandstëftung geféiert huet, hätt kéinte verhënnert ginn, esou d'Lëtzebuerger Organisatioun, Catch a Smile. Et wär un der Zäit fir eng human Léisung, esou d'Nathalie Vassalo.

D'Awunner vu Lesbos an d'Refugiéë wiere vun der lokaler, ewéi och europäescher Politik am Stach gelooss ginn, esou d'Kritik vun der Hëllefsorganisatioun.

Zanter Jore kritiséieren d'Hëllefsorganisatiounen, d'Politiker an déi lokal Bewunner d'Lag vum Flüchtlingscamp Moria op der griichescher Insel Lesbos. Elo ass et geschitt: bal d'Hallschent vum Camp gouf vum Feier zerstéiert, dausende Refugiéë schlofen ouni Daach iwwert dem Kapp, riets a lénks op Wisen oder laanscht d'Strooss. Blesséiert gouf éischten Informatiounen no keen. Déi lescht Woche koum et ëmmer nees zu Onrouen.

Op d'mannst 40% vum Camp wier duerch de Brand komplett zerstéiert ginn. Nieft vereenzelt Sickerbränn ass d'Feier aus. Dausende vun den am ganzen 13.000 Refugié sinn ënnerwee op den Hafen zu Mytilini. Hei gëtt no neien, kuerzfristege Solutioune gesicht.

Déi offiziell Ursaach vum Brand ass nach onbekannt. D'Hëllefsorganisatiounen an déi griichesch Regierung schwätzen awer vu Brandstëftung, engem Akt aus der Rebellioun eraus. D'Nathalie Vassalo vun der Lëtzebuerger Hëllefsorganisatioun "Catch a Smile": „D'lescht Woch gouf et op der Insel den éischte Fall vu COVID-19. D'Leit goufen a verschiddenen Deeler vum Camp isoléiert, se hunn net méi dierfen eraus. Mëttlerweil sinn et 35 bestätegt Fäll. D'Feier gouf bei enger Rebellioun gestart.“

Isolatiounsmesuren, ouni de richtegen Encadrement oder iergendwellechen Hygiènesmesuren – fléissendem Waasser, oder och Toiletten. Mënschen hätte probéiert, d'Lager ze verloossen, fir sech net unzestiechen, ma hätten dat verbuede kritt. Eng Roserei hätt sech opgebaut.

Et war eng Situatioun, déi hätt kënne verhënnert ginn. D'Fabienne Dimmer vu Catch a Smile Lëtzebuerg: „Et goufen déi lescht Méint ëmmer erëm Virschléi vu groussen ONGen, fir Terrain zu Verfügung gestallt ze kréien, fir d'Leit richteg ze isoléieren. D'Iddi koum och fir eidel Croisièresschëffer ze benotzen. Mä vun der griichescher Regierung koum wéineg Interessi.“

