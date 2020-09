Besonnesch a Gefor sinn der Organisatioun no de Flaachlandgorilla am Congo an d'Liederschildkröten a Costa Rica.

Dat geet aus engem neie Rapport vun der Ëmweltstëftung WWF an der Gesellschaft fir Zoologie vu London ervir. Domadder huet sech de Wäert par Rapport zu 2018 nach weider verschlechtert. De WWF schwätzt vun engem neien Déifpunkt bei der biologescher Villfalt. Als Haaptursaach nennt de WWF d'Zerstéierung vun de Bëscher an d'Ausbreedung vun der Landwirtschaft.