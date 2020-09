Am Kader vum bundeswäite "Warntag 2020" hunn déi däitsch Autoritéiten en Donneschdeg den Eeschtfall geprouft.

D'Bundesamt fir Bëvelkerungsschutz a Katastrophenhëllef huet en Donneschdeg am Virmëtteg eng Meldung erausginn, eng hallef Stonn méi spéit wéi erwaart. Um 11 Auer sollten nämlech a ganz Däitschland Sireenen ugoen. Fir 11.20 Auer war d'Entwarnung geplangt. Ausserdeem war virgesinn, Hiweiser op Reklamm-Panneauen am ëffentlechen Transport ze weisen a Warnunge via Tëlee, Radio a Warn-Appe matzedeelen.

Op verschiddenen Tëleeschaînë gouf d'Warnung als Text ënnen am Bild ageblent, d'Warn-App "Nina" huet Matdeelungen un d'Notzer verschéckt. Et ass awer net alles esou ofgelaf, wéi geplangt. A verschiddene Géigenden an Däitschland huet d'Warn-App nämlech net funktionéiert, well de System iwwerlaascht war. Donieft waren op ville Plaze keng Sireenen ze héieren. Op Twitter ware vill User verwonnert, dass an hirer Heemecht keen Alarm ausgeléist gouf.

No notifications, no sirens, nothing in Frankfurt am Main. #Warntag2020 was nothing. Good to know. — Chelsea Deborah (@ChelseaDeborah) September 10, 2020

Wéi d'Radionetzwierk Däitschland (RND) schreift, wäre vill Stied net am Besëtz vun enger deementspriechender Sireenen-Technik, eng Ëmrëschtung wier villen ze deier.

Däitschlandwäit goufen d'Awunner dozou opgeruff, hir Noperen iwwert den Test-Alarm z'informéieren, fir dass keng Panik entstoe sollt. Et bestoung zu kengem Zäitpunkt eng Gefor fir d'Residenten.

Mam "Warntag 2020" wollten déi däitsch Autoritéite préiwen, wéi een d'Leit am Fall vun enger terroristescher Attack, enger Naturkatastroph oder Accident an engem Atomkraaftwierk esou séier an ëmfangräich wéi méiglech iwwer verschidde Kanäl informéiere kéint.

Bis zum Ufank vun der Corona-Pandemie wier Däitschland an der jéngster Vergaangenheet vu gréissere Katastrophe verschount bliwwen, huet d'Presidentin vum Däitsche Roude Kräiz, Gerda Hasselfeldt, erkläert. Ma d'Epidemie hätt awer d'Bewosstsinn nei geschäerft.

Um Niveau vum Bund war de BBK fir de "Warntag 2020" zoustänneg, an de Bundeslänner waren et d'Inneministèren.