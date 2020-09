Aus enger Etüd vun der Ëmweltorganisatioun WWF geet ervir, dass d'Zerstéierung vun der Déierewelt an de leschte 50 Joer rasant zougeholl huet.

Zwee Drëttel vun der weltwäiter Populatioun vun Déieren, Villercher a Fësch ass zanter 1970 ëm ronn 70 Prozent zeréckgaangen. Dës Zuele goufen an enger Enquête vu WWF matgedeelt, déi en Donnechdeg publizéiert gouf. Als Haaptursaach nennt d'Ëmweltorganisatioun d'Zerstéierung vu Bëscher an d'Ausbreedung vun der Landwirtschaft.

2016 hätt WWF eng Zerstéierung vun der Déierewelt vu 60 Prozent dokumentéiert. Ma nëmme 4 Joer drop géing ee scho bei bal 70 Prozent leien. E kuerzen Zäitraum par rapport zu de Millioune Joer, zanter deene vill Déierenzorte schonn op der Äerd liewen, sot de Marco Lambertini, internationalen Direkter vu WWF, AFP géintiwwer.

Den dramatesche Réckgang géing virun allem mat der Ausbreedung vum Mënsch zesummenhänken, besonnesch mam Wirtschaftswuesstem an enger explosiounsaarteger Hausse vum weltwäite Konsum. Een Drëttel vun der weltwäiter Landfläch an dräi Véierel vun de Séisswaasser-Gebitter gi fir d'Liewensmëttelproduktioun genotzt. An den Ozeaner wiere WWF no mëttlerweil 75 Prozent vun alle Fëschbestänn iwwerfëscht.

Et wier dréngend Zäit, d'Brems ze zéien, sou de Christoph Heinrich, Naturschutz-Expert bei WWF Däitschland: "Mir consomméieren eisen Ökosystem zu Doud".

Weider heescht et am Rapport, dass a verschiddene Regiounen d'Déiere méi séier ausstierwe wéi an aneren. An den tropeschen Deeler vun Zentral- a Südamerika sinn zum Beispill zanter 1970 ronn 95 Prozent vun allen Aarte verschwonnen. Dëst hänkt dem Christoph Heinrich no ënnert anerem domadder zesummen, dass d'Reebëscher a Südamerika wäiche mussen, fir bëllege Soja fir d'Fleeschindustrie unzebauen.

Mat Bléck op dës Zuele fuerdert WWF e Systemwiessel bei der Agrarpolitik, dem Ernierungssystem an der globaler Liwwerketten. Ausserdeem misst hinnen no bis 2030 een Drëttel vun der Welt ënner Schutz gestallt ginn.

Fir den 13. "Living Planet Report" vun der Ëmweltorganisatioun goufe ronn 21.000 Bestänn vun ongeféier 4.400 Wierbeldéier-Zorten ënnersicht. Dëse kënnt zanter 1998 all 2 Joer eraus, dëst Joer an Zesummenaarbecht mat der zoologescher Gesellschaft London.