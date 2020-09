De griichesche Premier Kyriakos Mitsotakis huet Däitschland a Frankräich Merci gesot, fir hir Bereetschaft mannerjäreg Refugiéeën opzehuelen.

Eng konkret Zuel hu béid Politiker bis ewell nach net genannt. Berlin a Paräis hoffen, datt sech nach aner Länner der Initiative uschléissen fir am ganzen bis zu 400 net begleete Mineuren en Charge ze huelen. Vum däitschen Inneminister Horst Seehofer war bis de Moien nach näischt ze héieren.

De Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn sot en Donneschdeg schonn, och Lëtzebuerg wier bereet fir jonk Flüchtlinge vu Lesbos opzehuelen. D'Detailer missten awer nach gekläert ginn. Holland wier prett, fir eng 100 Refugiéeë bei sech opzehuelen. Éisträich beispillsweis awer bleift strikt dogéint.

Op Lesbos hunn Dausende Flüchtlingen elo schonn déi drëtt Nuecht hannerteneen missen dobausse schlofen. Verschiddener ouni Decken, ouni Zelt.

Ze lescht waren am Camp bis zu 12.700 Persounen ënnerbruecht, dovunner 4.000 Kanner. Déi griichesch Autoritéiten hu Krämpes all dëse Leit séier ze hëllefen. Eng gemeinsam europäesch Äntwert op d'Zerstéierung léisst weider op sech waarden. D'Vizepresidentin vun der Kommissioun Margaritis Schinas war en Donneschdeg op der Plaz, fir sech e Bild vun der Situatioun ze maachen an huet versprach, an den nächste Stonne géife Schëffer vun der EU viru Lesbos geschéckt ginn, fir déi vulnerabel Persounen en Charge ze huelen. De griichesche Regierungschef huet en Donneschdeg un d'Europäesch Unioun appelléiert, fir aus der Migratiounskris eng Prioritéit ze maachen.