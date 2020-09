Zu där Konklusioun kënnt en neie psychiatresche Rapport vum Tribunal d'application des peines vu Bréissel.

Et géif e grousse Risiko, datt de Kannerschänner, dee wéinst der Entféierung a Vergewaltegung vu 6 Meedercher zu liewenslaangem Prisong verurteelt gi war, réckfälleg gëtt, schreiwen déi dräi Psychiateren an dräi Psychologen. Déi lescht Expertise geet op 2013 zréck. De Marc Dutroux sëtzt zanter 23 Joer am Prisong an hat an der Vergaangenheet e puer Mol gefrot, fir éischter fräigelooss ze ginn.