D'Autoritéite gi vun nach méi Affer aus. E Mëttwoch schonn haten d'Rettungsequippen am Bezierk Butte County dräi verbrannte Läiche fonnt.

Wéinst de Bëschbränn 300 Kilometer vu San Francisco, hu missen Dausende Mënschen hir Haiser verloossen. Den aktuelle Bëschbrand huet schonn méi wéi 1900 Quadratkilometer Land zerstéiert an ass domadder flächeméisseg dee gréisste Brand an der rezenter Geschicht vu Kalifornien.

Och a Washington an am Oregon ginn et op d'mannst 5 Doudesaffer.