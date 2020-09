Microsoft huet gemellt, datt Hacker aus Russland, China an dem Iran virun allem versicht hunn un E-Mailen ze kommen, déi kéinte schueden.

2016 hat dat jo scho funktionéiert.

Och elo ass déi selwecht russesch Hackergrupp am Spill, déi viru 4 Joer Zougang zu E-Maile vun der demokratescher Partei krut. Déi ware kuerz virun de Wale verëffentlecht ginn an haten dem Hillary Clinton, deemools Géigekandidatin vum Trump, geschuet.

Dës Kéier soll et dausende vu Versich gi sinn – 150 Attacke hätten e Succès gehat.

D'US-Geheimdéngschter hat schonn am August matgedeelt, datt Russland, China an den Iran sech an de Walkampf géifen amëschen. Russland wéilt den Joe Biden schwächen, China an den Iran wéilte verhënneren, datt den Trump nach emol gewielt gëtt.